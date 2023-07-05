В «Салавате Юлаеве» не планируют подписывать контракт с канадцем Хо-Сэнгом

«Для Джоша сроков никаких не существует в принципе, он может и в сентябре принять решение. Пока исходим из того, что контракта с ним не будет. Поэтому у нас две легионерские вакансии. Как только примут решение о пяти легионерах, тогда вернёмся к его кандидатуре», — приводит слова Баширова ТАСС.