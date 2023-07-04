В Госдуме призвали Гашека вернуть деньги, которые он заработал в России

Депутат Госдумы Фетисов призвал чешского вратаря Гашека вернуть деньги, которые он заработал в РФ
Олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР, депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов призвал чешского вратаря Доминика Гашека вернуть деньги, которые он заработал в московском «Спартаке», передает «ВсеПроСпорт».
«Почему он лишает других этой возможности играть и зарабатывать? Какая-то хрень получается. Пусть вернет деньги тогда, которые заработал здесь, тогда все будет по-честному», — сказал Фетисов.
Ранее Гашек в своем Twitter высказался о переходе чеха Давида Скленички в казахстанский «Барыс», раскритиковав правительство Чехии за то, что оно не запрещает чешским спортсменам выступать в России.
«Барыс» участвует в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Также в КХЛ играет минское «Динамо». Остальные команды представляют Россию.
Ранее Александр Кожевников назвал Гашека «маленьким фашистиком».