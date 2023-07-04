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Депутат Госдумы Фетисов призвал чешского вратаря Гашека вернуть деньги, которые он заработал в РФ

Олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР, депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов призвал чешского вратаря Доминика Гашека вернуть деньги, которые он заработал в московском «Спартаке», передает «ВсеПроСпорт».

В Госдуме призвали Гашека вернуть деньги, которые он заработал в России
© Виталий Белоусов/РИА «Новости»

«Почему он лишает других этой возможности играть и зарабатывать? Какая-то хрень получается. Пусть вернет деньги тогда, которые заработал здесь, тогда все будет по-честному», — сказал Фетисов.

Ранее Гашек в своем Twitter высказался о переходе чеха Давида Скленички в казахстанский «Барыс», раскритиковав правительство Чехии за то, что оно не запрещает чешским спортсменам выступать в России.

«Барыс» участвует в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Также в КХЛ играет минское «Динамо». Остальные команды представляют Россию.

Ранее Александр Кожевников назвал Гашека «маленьким фашистиком».

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