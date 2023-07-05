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Экс-игрок "Филадельфии" Коваленко считает, что Мичкову нужно быть на голову выше местных в НХЛ

Бывший хоккеист «Филадельфии» Андрей Коваленко считает, что выбранному клубом на драфте россиянину Матвею Мичкову выдано много авансов. Его слова передает Russia-Hockey.ru.

Экс-игрок «Филадельфии» рассказал о проблемах, которые могут ждать Мичкова в НХЛ
© Газета.Ru

«Филадельфия – город с традициями, большой рынок. Но нужно понимать, что там, как и в любом другом клубе НХЛ, легионер должен быть на голову выше любого местного хоккеиста. Я говорю не о росте, а о мастерстве.

Мичков способен так вырасти? Пока вокруг Матвея очень много авансов. Если ты не оправдываешь надежд, то все эти разговоры и авансы становятся не преимуществом, а, наоборот, дополнительным грузом — особенно в плане психологии», — сказал Коваленко.

По итогам первого раунда драфта Мичков был выбран под седьмым номером «Филадельфией Флайер». Выше него из россиян был выбран только Дмитрий Симашев (6-й пик).

Накануне драфта в СМИ более вероятным назывался переход Мичкова в «Вашингтон Кэпиталз».

В сезоне-2022/2023 форвард на правах аренды играл за «Сочи». Права на игрока принадлежат петербургскому СКА.

Мичков — воспитанник пермского «Молота», в девять лет получил предложение переехать в школу ярославского «Локомотива».

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