Экс-игрок «Филадельфии» рассказал о проблемах, которые могут ждать Мичкова в НХЛ

Экс-игрок "Филадельфии" Коваленко считает, что Мичкову нужно быть на голову выше местных в НХЛ
Бывший хоккеист «Филадельфии» Андрей Коваленко считает, что выбранному клубом на драфте россиянину Матвею Мичкову выдано много авансов. Его слова передает Russia-Hockey.ru.
«Филадельфия – город с традициями, большой рынок. Но нужно понимать, что там, как и в любом другом клубе НХЛ, легионер должен быть на голову выше любого местного хоккеиста. Я говорю не о росте, а о мастерстве.
Мичков способен так вырасти? Пока вокруг Матвея очень много авансов. Если ты не оправдываешь надежд, то все эти разговоры и авансы становятся не преимуществом, а, наоборот, дополнительным грузом — особенно в плане психологии», — сказал Коваленко.
По итогам первого раунда драфта Мичков был выбран под седьмым номером «Филадельфией Флайер». Выше него из россиян был выбран только Дмитрий Симашев (6-й пик).
Накануне драфта в СМИ более вероятным назывался переход Мичкова в «Вашингтон Кэпиталз».
В сезоне-2022/2023 форвард на правах аренды играл за «Сочи». Права на игрока принадлежат петербургскому СКА.
Мичков — воспитанник пермского «Молота», в девять лет получил предложение переехать в школу ярославского «Локомотива».