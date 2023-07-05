Экс-игрок «Филадельфии» рассказал о проблемах, которые могут ждать Мичкова в НХЛ

«Филадельфия – город с традициями, большой рынок. Но нужно понимать, что там, как и в любом другом клубе НХЛ, легионер должен быть на голову выше любого местного хоккеиста. Я говорю не о росте, а о мастерстве.



Мичков способен так вырасти? Пока вокруг Матвея очень много авансов. Если ты не оправдываешь надежд, то все эти разговоры и авансы становятся не преимуществом, а, наоборот, дополнительным грузом — особенно в плане психологии», — сказал Коваленко.