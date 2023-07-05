ХК «Автомобилист» заключил новый контракт с защитником

«Автомобилист» заключил новый контракт с защитником Никитой Трямкиным, сообщает пресс-служба КХЛ. Сообщается, что соглашение с игроком обороны заключено на два года.

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В прошедшем сезоне 28-летний игрок обороны провёл 71 матч, в которых набрал 11 очков — забросил две шайбы и отдал девять результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «+11».