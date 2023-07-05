Новиков оценил идею провести хоккейные матчи с Индией

«Не понимаю скептиков. Я вижу Ротенберга в роли миссионера» — Новиков об идее провести матчи с Индией
Заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил «РБ Спорт», что поддерживает идею первого вице президента ФХР Романа Ротенберга о хоккейном сотрудничестве с Индией.
Ротенберг предложил поехать со сборной России в Индию, чтобы сыграть там в хоккей на траве, а в ответ пригласить игроков из Индии сыграть с россиянами в хоккей на льду.
— Я за любой кипиш, кроме голодовки. Наша политика должна быть миролюбивой, но в то же время и агрессивной. Разумеется, в хорошем понимании этого слова. Я вижу Ротенберга в роли миссионера. Не нужно относиться с улыбкой к этой его идее. Продвигать хоккейные традиции входит в зону ответственности наших руководителей. Параллельно нужно устанавливать человеческие контакты по всей планете. Девиза Кубертена «О, спорт, ты – мир!» еще никто не отменял. Хотя сегодня эта фраза дается нам с трудом. Мы думали, что она везде открывает ворота. Но иногда они бывают закрытыми, и в них нужно стучаться.
Не понимаю скептиков. Это миссионерство – обязанность Ротенберга как лидера нашего хоккея. Это часть работы Федерации. У Романа Борисовича есть энергия и идеи, а это – самое главное в жизни. Энергия человека должна быть направлена не на разрушение, а на движение вперед, — сказал Новиков.
В начале мая министр спорта Олег Матыцин озвучил идею о проведении в нашей стране в 2024 году масштабного международного события — Игр стран БРИКС. Эти соревнования могут быть приурочены к саммиту организации, который пройдет в Казани.