Хоккейный агент объяснил, почему не работает с игроками из Казахстана

«В моей обойме действительно не осталось хоккеистов из Казахстана. Сейчас я не вижу смысла работать с игроками из вашей страны. Казахстанцы растут в мастерстве до определённого уровня, а затем стопорятся. Одна из причин — ребята приходят в первую команду страны уже изнемождёнными как в физическом, так и психологическом плане. Хоть бери в команду психолога, чтобы он работал с юными талантами из Казахстана», — сказал Бабаев в интервью журналисту Ивану Резванцеву.