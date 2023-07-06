Самсонов и Торопченко обратились в арбитраж по зарплате НХЛ

Два российских хоккеиста подали заявления в арбитраж по поводу зарплаты, сообщается на официальном сайте пресс-службы ассоциации игроков НХЛ.

© NHL.COM

Всего в арбитраж обратился 22 хоккеиста, среди россиян это были голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов и нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко.

Крайний срок подачи второго арбитражного уведомления о зарплате— 6 июля. Арбитражные слушания по зарплате пройдут с 20 июля по 4 августа.

В прошлом сезоне Самсонов в составе «Торонто» добрался до полуфинала Восточной конфренкции, где уступил в серии «Флориде Пантерз». В прошлом сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 96 шайб.