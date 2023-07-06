Чешский журналист прокомментировал выпады Гашека в адрес России

«Интересно то, что Гашек не хочет указывать пальцем на отдельных граждан, сознательно решивших работать в России, он предпочитает просто лишить их этого выбора. Каждый игрок, который сейчас едет играть в Россию для финансового обогащения себя и своей семьи, даёт понять, что на всё остальное происходящее вне льда ему плевать. Никогда не позволяйте никому из этих игроков снова представлять страну, уважающую права человека. Ведь они выбрали себя.



Кроме того, Гашек призывает запретить российским спортсменам участвовать в западных соревнованиях, таких как НХЛ, ATP, WTA, потому что они якобы рекламируют Россию. Я не уверен, что коллективное наказание людей, может привести к чему-то хорошему в долгосрочной перспективе.



Доминик Гашек недавно также признался, что думает о политической карьере в будущем. Честно говоря, я не уверен, что это хорошая идея. Каким бы упрямым Гашек не был в своих убеждениях, ему не хватает более широкого видения в долгосрочной перспективе и, очевидно что, он преувеличивает менее важное. Нам такие политики не нужны», — цитирует чешского журналиста Extra.cz.