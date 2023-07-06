Павлу Буре вручили орден Александра Невского

Специальному представителю Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам, члену совета Международной федерации хоккея (IIHF) Павлу Буре по поручению президента России Владимира Путина был вручен орден Александра Невского за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде 2022 года. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ФХР.

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Награду вручал помощник президента Игорь Левитин.

Сборная России по хоккею стала серебряным призером Олимпиады в Пекине. В финальном матче российские хоккеисты со счетом 1:2 уступили финнам.