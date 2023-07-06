Россия потребовала от Польши предоставить сведения о задержанном хоккеисте

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что российское посольство в Польше отправило в местную прокуратуру требование предоставить информацию о задержанном по подозрению в шпионаже российском хоккеисте. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Посольство в дополнение к ноте в МИД Польши направило обращение в национальную прокуратуру Польши с требованием подтвердить факт ареста российского гражданина, сообщить о характере выдвинутых в его адрес обвинений и разрешить встречу с ним нашим консульским сотрудникам», – рассказал он.

Ордаш также добавил, что на данный момент никакой реакции с польской стороны не поступило.

«Сотрудники органов прокуратуры комментировать данную ситуацию по телефону отказываются, ссылаясь на якобы отсутствие у них соответствующих указаний», – уточнил он.

По мнению Ордаша, это грубое нарушение российско-польской консульской Конвенции от 1992 года, в соответствии с которой Польша обязана информировать дипломатическую миссию о задержании российского гражданина в течение трёх дней.