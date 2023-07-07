Нападающий ХК «Динамо» Иван Игумнов близок к уходу в «Авангард»

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Как сообщает «Спорт-экспресс», 27-летний российский форвард отказался принимать квалификационное предложение бело-голубых, чем и хотят воспользоваться «омские ястребы». Отметим, что права на хоккеиста в КХЛ закреплены за бело-голубыми.

В минувшем сезоне Иван Игумнов провёл в регулярном чемпионате КХЛ 41 матч и набрал 14 (4+10) очков за результативность. В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 6 матчей и 2 (1+1) очка.