Нападающий ХК «Динамо» Иван Игумнов близок к уходу в «Авангард»

Нападающий «Динамо» Иван Игумнов близок к уходу в «Авангард»
Омский «Авангард» проявляет интерес к нападающему московского «Динамо» Ивану Игумнову.
Как сообщает «Спорт-экспресс», 27-летний российский форвард отказался принимать квалификационное предложение бело-голубых, чем и хотят воспользоваться «омские ястребы». Отметим, что права на хоккеиста в КХЛ закреплены за бело-голубыми.
В минувшем сезоне Иван Игумнов провёл в регулярном чемпионате КХЛ 41 матч и набрал 14 (4+10) очков за результативность. В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 6 матчей и 2 (1+1) очка.
Игумнов на взрослом уровне провёл в составе «Динамо» восемь сезонов. В сего в регулярных чемпионатах КХЛ он отыграл 316 матчей и набрал 72 очка по системе «гол+пас» — забросил 28 шайбы и сделал 44 результативные передачи.