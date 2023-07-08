Зарплатная ведомость «Ак Барса» на новый сезон превысила потолок

Сумма зарплат всех игроков «Ак Барса», которые на данный момент учитываются под потолком, составляет 905 млн рублей. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом по регламенту клубы не могут превышать планку в 900 млн рублей. Самые дорогие игроки команды — Александр Радулов (90 млн), Дмитрий Яшкин и Дамир Жафяров (по 80 млн).

Напомним, в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина казанский коллектив дошёл до финала, где уступил в упорной борьбе московскому ЦСКА – 3-4.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заработает по новому контракту 120 млн рублей.