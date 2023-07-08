В КХЛ подтвердили регистрацию контракта вратаря Федотова с ЦСКА

Об этом в субботу сообщила пресс-служба КХЛ. Как отмечается, Континентальная хоккейная лига обратилась в Национальную хоккейную лигу для подтверждения статуса контракта игрока с "Филадельфией".

"На основании полученной от НХЛ информации и документов лига и клуб исходят из того, что Иван Федотов не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон 2023/2024 в том смысле, который закладывался в меморандуме о взаимопонимании", - говорится в заявлении КХЛ.