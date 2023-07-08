В НХЛ остались недовольны контрактом вернувшегося из армии Федотова с ЦСКА

Дэйли рассказал, что договор с ЦСКА является нарушением его действующего соглашения с клубом «Филадельфия Флайерс». Отмечается, что действующий контракт Федотова с «Филадельфией» связывает его с командой на сезон-2023/2024.

В июле 2022 года Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он собирался улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за «Филадельфию». Позднее Федотова доставили в учебную часть ВМФ России для прохождения срочной службы.