Стала известна зарплата Федотова по двухлетнему контракту с ЦСКА

Московский хоккейный клуб ЦСКА подписал контракт с российским голкипером Иваном Федотовым.

По информации «Спорт-Экспресс», зарплата вратаря в армейском клубе составит 105 миллионов рублей. По двухгодичному контракту в первый сезон он заработает 50 миллионов, а во второй — 55.

3 июля заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что у голкипера есть действующий контракт с клубом «Филадельфия Флайерз». НХЛ проинформировала об этом Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

1 июля прошлого года стало известно о задержании Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста, подписавшего контракт с «Филадельфией», подозревали в уклонении от службы в армии.

Позднее хоккеиста доставили в учебную часть ВМФ России для прохождения срочной службы. Он принял присягу в закрытом режиме 13 июля 2022 года. Адвокат игрока подавал жалобу о признании незаконным решения комиссии о призыве. 2 июля стало известно, что Федотов закончил службу в армии.