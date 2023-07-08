Меморандум взаимопонимания между КХЛ и НХЛ прекратил действие

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дейли сообщил, что меморандум о взаимопонимании между КХЛ и НХЛ в настоящий момент не действует.

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«В настоящее время нет действующего соглашения», – передает слова Дэйли «Матч ТВ».

В 2010 году НХЛ и КХЛ заключили меморандум о взаимопонимании между лигами, согласно которому НХЛ признает стандартные контракты игроков КХЛ. Документ предусматривает взаимный обмен необходимой информацией о контрактах хоккеистов, выступающих в обеих лигах, и о статусах свободных агентов.

8 июля КХЛ объявил о регистрации вратаря Ивана Федотова с ЦСКА. При этом в НХЛ утверждают, что у российского голкипера действует соглашение с «Филадельфией» на сезон-2023/24.