Меморандум взаимопонимания между КХЛ и НХЛ прекратил действие
Вице-комиссионер НХЛ Билл Дейли сообщил, что меморандум о взаимопонимании между КХЛ и НХЛ в настоящий момент не действует.
«В настоящее время нет действующего соглашения», – передает слова Дэйли «Матч ТВ».
В 2010 году НХЛ и КХЛ заключили меморандум о взаимопонимании между лигами, согласно которому НХЛ признает стандартные контракты игроков КХЛ. Документ предусматривает взаимный обмен необходимой информацией о контрактах хоккеистов, выступающих в обеих лигах, и о статусах свободных агентов.
8 июля КХЛ объявил о регистрации вратаря Ивана Федотова с ЦСКА. При этом в НХЛ утверждают, что у российского голкипера действует соглашение с «Филадельфией» на сезон-2023/24.
1 июля 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от прохождения службы в армии. Голкипер был доставлен в военкомат Выборгского района для прохождения медосмотра и дальнейшей отправки в воинскую часть. Позднее стало известно, что Федотов будет проходить службу в Северодвинске. По информации РИА Новости, у Федотова возникли трудности с призывом из-за конфликта с руководством ЦСКА. На прошлой неделе стало известно, что голкипер завершил прохождения службы.