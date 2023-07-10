Нападающий "Детройта" Костин рассказал о своей зарплате

"Я говорил, что готов хоть за тарелку супа в НХЛ остаться? Был молодой. НХЛ – это мечта, конечно. Например, я в том году подписал контракт на 750 тысяч долларов с "Сент-Луисом". Минимальный контракт в НХЛ. Знаю, что маскоты, которые перед играми в НБА прыгают – 650 тысяч получают. А у меня, игрока НХЛ, 750 тысяч. У нас разница сто тысяч", – сказал Костин.