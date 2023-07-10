Нападающий "Детройта" Костин рассказал о своей зарплате

Нападающий "Детройта" Костин заявил, что зарабатывает чуть больше, чем маскот НБА
Российский нападающий "Детройт Ред Уингс" Клим Костин в эфире YouTube-канала "Черкас Атлант" сравнил зарплаты хоккеиста Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и маскота в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
"Я говорил, что готов хоть за тарелку супа в НХЛ остаться? Был молодой. НХЛ – это мечта, конечно. Например, я в том году подписал контракт на 750 тысяч долларов с "Сент-Луисом". Минимальный контракт в НХЛ. Знаю, что маскоты, которые перед играми в НБА прыгают – 650 тысяч получают. А у меня, игрока НХЛ, 750 тысяч. У нас разница сто тысяч", – сказал Костин.
В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Костин принял участие в 57 матчах, в которых ему удалось забросить 11 шайб и сделать 10 результативных передач. В плей-офф Кубка Стэнли форвард забил три гола и отдал два ассиста в 12 встречах.
Ранее Костин выступал за "Сент-Луис Блюз", омский "Авангард" и московское "Динамо". Он был выбран на драфте НХЛ "Сент-Луисом" в 2017 году под общим 31-м номером. В 2021 году он завоевал Кубок Гагарина в составе омского "Авангарда".