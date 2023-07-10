Хоккеист Костин рассказал, что хотел уехать из США

«Был эффект «вау» – немногим удаётся там побывать. Люди говорят на другом языке, менталитет отличается – все друг другу улыбаются, очень добрые и вежливые. На драфте в Чикаго хорошо провели время. Агенты и клубы, которые приглашали, оплачивали счета в дорогих ресторанах.



Когда приехал на сезон в Сан-Антонио, уже снял розовые очки, и наступили серые будни. Без знания языка депрессовал, много пролил слёз. Думаю, каждому надо через это пройти, так закалялся характер.



Было желание уехать? Большое. Останавливал папа. Через пару недель он прилетел, сказал, что будем вместе жить и тогда точно справимся. Я приходил домой, он меня там ждал, и это спасало. Первое время меня смущало, что люди улыбаются. Они могли остановиться на улице и спросить, как дела, где живу, как день и так далее. А я, кроме «хэллоу», ничего не мог сказать.



Это первое время напрягало – я надевал наушники, опускал голову и убегал. Теперь понимаю, как это выглядит со стороны. Я бы подумал, что у парня что-то с головой не в порядке», — сказал Костин в интервью Sports.ru.