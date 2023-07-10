Хоккеист Костин назвал атеистов опасными людьми

Клим Костин назвал атеистов опасными людьми.

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Нападающий «Детройта», ранее выступавший за «Сент-Луис» и «Эдмонтон», в интервью Sports.ru поделился мыслями о вере.

– Как в церквях в Северной Америке? Молитвы читают на русском или на английском?

– В православной церкви в Эдмонтоне служба шла на английском. В Сент-Луисе – на русском. В Лос-Анджелесе пара церквей, где чисто на русском. А есть где совмещают – и служба вместо двух часов идет четыре. Сначала читают на русском, потом на английском. Я на ней был, но отстоял не до конца.

В Эдмонтоне я утренние молитвы читал перед тренировкой и ночные перед сном. Около пяти минут обычно уделял. У батюшки узнавал, можно ли сокращать молитвы, чтобы не читать по 40 минут? Он ответил, что достаточно того, что ты веришь и что у тебя в душе.

– Когда проходишь мимо церквей – каждый раз крестишься?

– Да, всегда. Это вошло в привычку и иногда даже не замечаю этого. Некоторых людей это пугает.

– Сталкивался с атеистами, которые пытались навязать свою точку зрения?

– Не сталкивался. Мне не нужно что-то доказывать. У каждого свой взгляд, ты его никогда не навяжешь и никогда не будешь правым.

Стараюсь держать от себя подальше людей, которые не верят в Бога – они опасные, могут сделать что-то плохое и даже не понять. Считаю, если человек не верит, то ему не страшно совершать грех, так как он никого не боится. Иногда хочется совершить грешок, но вера останавливает.