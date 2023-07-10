КХЛ отреагировала на слухи о возможном запрете на возвращение в лигу из НХЛ

«Личное мнение эксперта Гимаева не имеет отношения к лиге. В этой связи нам здесь нечего комментировать. Все официальные решения публикуются на сайте лиги, а слухи и чьё-то мнение по тому или иному вопросу мы комментировать не готовы. Спасибо за понимание», — приводит заявление пресс-службы КХЛ «РБК Спорт».