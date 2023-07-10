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Бывший тренер сборной России раскрыл отношение к отъезду россиян в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов раскрыл отношение к отъезду российских игроков в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом сообщает Metaratings.

Экс-тренер сборной России раскрыл отношение к отъезду россиян в НХЛ
© Lenta.ru

По словам специалиста, он всегда поддерживает такое решение хоккеистов.

«У нас много ребят, талантами наша земля не оскудеет. Они же все равно потом все возвращаются. Сейчас все энхаэловцы здесь: Сергей Федоров, Алексей Жамнов, Павел Дацюк — все здесь», — заявил Крикунов.

Ранее российский хоккеист клуба НХЛ «Детройт Ред Уингс» Клим Костин рассказал о проблемах адаптации в США.

«Наступили серые будни. Без знания языка депрессовал, много пролил слез. Думаю, каждому надо через это пройти, так закалялся характер», — поделился он.

Крикунов возглавлял сборную России с 2004 по 2006 год. Последним местом его работы было рижское «Динамо», которое он покинул в марте 2022 года.