"Спартак" арендовал нападающего Морозова у клуба НХЛ "Вегас"

Московский «Спартак» согласовал с клубом Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» годичную аренду форварда Ивана Морозова. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

23-летний нападающий в прошлом сезоне выступал в Американской хоккейной лиги и набрал 17 (6+11) очков в 58 матчах при показателе полезности «-22». «Спартак» получил права на игрока прошлым летом в результате обмена со СКА.

В прошлом году Морозов заключил двухлетний контракт новичка с «Вегас Голден Найтс». Иван Морозов был задрафтован «Вегасом» в 2018 году во втором раунде под общим 61-м номером.