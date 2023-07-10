В ЦСКА прокомментировали заявление ФХР по делу Ивана Федотова

«Удивлён ли, что ФХР просит консультации у ИИХФ? Я не удивлён. Идёт естественный процесс. Всё идёт по плану. Я думаю, что президент Есмантович в курсе дела и будет эти вопросы решать. Я знал, что НХЛ будет вставлять палки в колёса. Они считают, что они правы, мы считаем, что мы. Игорь Вячеславович доказал, что мы правы. Всё будет нормально», — приводит слова Михайлова «Спорт-экспресс».