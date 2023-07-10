КХЛ объявила об изменениях в ряде правил на сезон-2023/2024

КХЛ на официальном сайте объявила об изменении ряда правил на будущий сезон.

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Во-первых, судьи смогут давать малый штраф за открытые калитки в том случае, если хоккеист соперников получит травму в этом эпизоде. Во-вторых, из правил о драках уберут пункт, согласно которому арбитры накладывают 10-минутный штраф за снятие элементов экипировки, если соперник не принял вызов и отказался драться. В-третьих, если атакующий игрок в результате воздействия на него со стороны защищающегося игрока сдвигает ворота, после чего шайба пересекает линию, то взятие ворот засчитывается.

Кроме того, было введено правило, опробованное в МХЛ в сезоне-2022/2023. Теперь игрокам запрещено держать шайбу больше трёх секунд в трапеции за своими воротами. В случае первого нарушения следуют остановка игры и предупреждение с вбрасыванием шайбы в зоне команды, нарушившей правила, а в последующих — малый штраф.