«Металлург» заключил соглашение с защитником сборной Беларуси

Напомним, в мае «Металлург» в результате обмена с «Адмиралом» заполучил права на Паливко. За свою карьеру защитник играл за сборную «Беларусь U17» и «Беларусь U18» (Высшая лига, 2017/2018), «Лэтбридж Харрэкейн» (WHL, 2018-2020), «Неман» (Экстралига, 2020/2021, 2022/2023), «Тайфун» (МХЛ, 2021/2022), «Адмирал» (2021/2022), и «Ермак» (ВХЛ, 2022/2023). Также на счету Паливко матчи за юниорскую сборную Беларуси на чемпионате мира — 2019 и три матча за национальную команду в 2022-м году.