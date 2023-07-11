Наиль Якупов официально стал игроком «Нефтехимика»

За «Нефтехимик» форвард выступал в сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ. Якупов сыграл 22 матча и набрал 18 (9+9) очков, сумев помочь нижнекамцам пройти в плей-офф.

Напомним, Якупов в начале июня покинул «Авангард», с которым в 2021 году завоевал Кубок Гагарина. В минувшем сезоне нападающий сыграл 16 матчей регулярного чемпионата, набрав 10 (6+4) баллов, и 14 встреч плей-офф, записав на свой счёт 3 (1+2) очка. В России воспитанник «Нефтехимика», помимо омского клуба, ещё успел поиграть за СКА и «Амур». Всего в КХЛ на счету Якупова 253 матча, в которых форвард набрал 138 (70+68) очков.