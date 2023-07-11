Канадский защитник рассказал, как отреагировал на новость о переходе в «Северсталь»

– Конечно же я был рад. Это новый вызов для меня, новые возможности. Матчи с «Северсталью» всегда трудные, особенно дома. Поддержка трибун в Череповце всегда ощущается особенно сильно. Я очень рад, что теперь буду играть за «Северсталь», буду стараться радовать болельщиков своей игрой.

– Прежде всего – выложиться на максимум на предсезонке, чтобы с первой же игры показать, на что мы способны. А затем уже наша задача – попасть в плей-офф и пройти как можно дальше. Да, у нас очень сильные соперники, но как показал прошлый сезон, «Северсталь» может вгрызаться в соперника. Чего стоят 7 матчей с будущими чемпионами лиги – с ЦСКА. Это должно придать нам уверенности, что нам по зубам любая команда.