Журналист: о Мичкове ходит немало сплетен

«Что касается Мичкова — конечно, перед драфтом ходили слухи о проблемах с характером. Не то чтобы он сделал что-то криминальное, но его отношение было проблемой. Тем не менее слухи есть слухи. И даже если в некоторых из них есть правда, у него есть время повзрослеть.



Моё мнение о Мичкове всегда было таковым: риски были реальными. Российский фактор нельзя игнорировать. К тому же вокруг его отношения было достаточно дыма перед драфтом, чтобы я полностью не учитывал его. Но «Филадельфия» поступила правильно на 100%, пойдя на большой риск и взяв потенциальную суперзвезду.



Если это в конечном счёте не сработает, то как человек, который освещает жизнь вокруг «Флайерз» и надеется и дальше освещать их, когда мы узнаем, сработал ли выбор Мичкова, я не буду ровнять «Филадельфию» с землёй за это. «Флайерз» нужны высококлассные таланты. Они показали, что понимают это. Посмотрим, как это решение покажет себя.



О Мичкове ходит очень много сплетен в нашей индустрии. Но это то, что происходит при отсутствии информации и когда многие люди из сферы хоккея — сознательно или неосознанно — имеют культурные предубеждения в пользу североамериканских игроков. Я стараюсь воспринимать всё это с недоверием», — говорится в сообщении.