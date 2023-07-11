Фетисов отреагировал на ситуацию вратаря ЦСКА Федотова с контрактом

«Во всей этой истории самое главное, что человек востребован даже после года службы в армии. Все остальные вопросы должны быть прописаны в контракте, чтобы не возникало подобных вопросов. Профессиональные спортсмены должны быть ограждены от этих непонятных вещей. Но сам факт интересен, посмотрим, как будут развиваться события», — приводит слова Фетисова ТАСС.