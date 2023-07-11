Фетисов оценил решение Лайпсика получить российское гражданство

«Для России это очень хорошая тенденция. Для политической ситуации нам выгодно, когда иностранцы из США и Канады получают российский паспорт по собственному желанию. Это говорит о том, что пропаганда на Западе рушится, когда люди приезжают в Россию и видят правду. Лайпсику желаю только удачи и дальнейшего развития уже как гражданину России. Надеюсь, у него будут последователи.



Как это может сказаться на хоккее в России? На хоккее это скажется не сильно, но скажется на политической обстановке. Постепенно многие будут понимать, что России не зло. Будем ждать последователей Лайпсика и развиваться вместе», — сказал Фетисов в интервью Sport24.