Российский клуб подписал контракт с первым номером драфта НХЛ 2012 года

29-летний хоккеист является воспитанником нижнекамского хоккея. Ранее он защищал цвета омского «Авангарда», за который в минувшем регулярном сезоне провел 16 матчей, забросил шесть шайб и сделал четыре результативные передачи. В 2021 году игрок вместе с «Авангардом» завоевал Кубок Гагарина. Якупов выступал в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш». В 2012 году он стал серебряным призером молодежного чемпионата мира. В этом же году «Эдмонтон» выбрал его под общим первым номером драфта НХЛ. Он стал третьим российским хоккеистом, выбранным под первым номером драфта.