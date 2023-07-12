Хоккеист Якупов рассказал о травме капитана «Эдмонтона»

«Макдэвид выделялся с первого же дня. Не так ярко, как сейчас у него происходит. Но было понятно, что парень из другого мира. Кстати, к вопросу о психологии — он уже в 18 лет был готов морально играть на таком уровне. Коннор — очень скромный парень. Но он вёл себя уже как лидер. Не повышал голос, его не было слышно в раздевалке. Однако Макдэвид мог подойти к партнёру и подсказать: «Это не делай, лучше немного не так, и всё будет нормально». Слушаешь его и понимаешь, что Макдэвид прав. Он тебе не пихает, а делает очень дружелюбные замечания, которые идут только во благо. Играть с ним было одно удовольствие. Реально в кайф! Находясь рядом с такими игроками, ты тоже учишься. Макдэвид делает всё, чтобы изменить партнёров к лучшему.



Помню, когда он в первом сезоне получил ту знаменитую травму. Едет на скамейку, держится за плечо, и у него на лице нет никаких эмоций. Перед командой не показал ничего. Вроде вернулся, вышел на лёд, попробовал кататься — и понял, что играть не может. Пошёл в раздевалку по длинному коридору, а когда двери за ним закрылись, Коннор начал рыдать от боли, как ребёнок. Слёзы бежали градом, со слов доктора: «Crying like a child». Но Макдэвид никогда не показывал свои эмоции, когда ему тяжело. Наоборот, он своим примером даёт понять: почему тебе тяжело, а мне не тяжело? Вот же, смотри, у меня всё получается с лёгкостью. Он заставлял тебя терпеть, выжимать из себя лучшее. Хотя внутри ему было тоже трудно, и с неба за его талант ничто просто так не свалилось», — цитирует Якупова «Матч ТВ».