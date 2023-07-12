В Бразилии подтвердили получение приглашения на соревнования стран БРИКС

Глава Бразильской конфедерации ледовых видов спорта Салвадор Феррейра заявила что Федерация хоккея России (ФХР) пригласила Бразилию принять участие в соревнованиях стран БРИКС. Они запланированы на июнь 2024 года.
«Могу подтвердить, что 16 июня Бразилия получила почётное приглашение для участия в соревнованиях между странами БРИКС. Однако по деталям пока ещё ничего не решено», — приводит слова Феррейры ТАСС.
Игры стран БРИКС планируют провести в 2024 года в Казани. Планируется, что в программу соревнований войдут 22 вида спорта. Их планируют провести на 12 спортивных объектах столицы Республики Татарстан.
БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканской Республика. Название организации является аббревиатурой из первых букв названий этих стран на латинице.