Кожевников назвал хоккейную столицу России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал Санкт-Петербург хоккейной столицей России.
«Больше всего болельщиков ходит на СКА. Меньше 10 тыс. на арене в Северной столице не бывает. Санкт-Петербург — хоккейная столица России.
В Казани тоже полный дворец, но это произошло уже после возвращения Зинэтулы Билялетдинова. До этого публика там была не так активна.
В Москве, наверное, на ЦСКА больше всего зрителей приходят», — приводит слова Кожевникова Sports.ru.
В минувшем сезоне в финале Кубка Гагарина играли казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА. Обладатель главного трофея стал известен в решающем матче. В итоге во второй раз кряду чемпионом КХЛ стал ЦСКА.
Отметим, что СКА с 2017 года не может преодолеть барьер финала Западной конференции.