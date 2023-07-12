Кожевников назвал хоккейную столицу России

«Больше всего болельщиков ходит на СКА. Меньше 10 тыс. на арене в Северной столице не бывает. Санкт-Петербург — хоккейная столица России.



В Казани тоже полный дворец, но это произошло уже после возвращения Зинэтулы Билялетдинова. До этого публика там была не так активна.



В Москве, наверное, на ЦСКА больше всего зрителей приходят», — приводит слова Кожевникова Sports.ru.