Генпрокуратура Казахстана потребовала проведения комплексной проверки «Барыса»

В Генеральной прокуратуре и Министерстве внутренних дел Республики Казахстан рассмотрели петицию болельщиков с требованием отставки тренерского штаба и руководства «Барыса», сообщает Шайба.kz.

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Генеральная прокуратура потребовала от МВД провести комплексную и полную проверку «Барыса» и предоставить ей результаты.

Правоохранительные органы проверят факты массового нарушения законодательства Республики Казахстан о гражданстве, когда натурализованным легионерам выдавались казахстанские паспорта, а те не выходили из предыдущего гражданства, тем самым грубо нарушая Конституцию страны. В минувшем сезоне из сборной Казахстана ушли все хоккеисты с двойным гражданством.