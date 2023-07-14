Российский нападающий Евгений Кузнецов запросил обмен из «Вашингтона»

«Я думаю, что наша стратегия в период драфта заключалась в том, чтобы совершить сделку. Мы пытаемся заключить сделку, чтобы определить нашу шестёрку лучших форвардов, обменять одного или двух парней. Мы открыты для обменов.



Мы пытались совершить некоторые обмены, но, к сожалению, у нас ничего не вышло. Мы и дальше будем следить за рынком игроков. У нас есть целевой возраст, который мы ищем, и мы сделаем обмен на такого парня», — цитирует Маклеллана RMNB.