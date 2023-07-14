Российский нападающий Евгений Кузнецов запросил обмен из «Вашингтона»
По словам генерального менеджера «Вашингтона» Брайана Маклеллана, российский нападающий Евгений Кузнецов запросил обмен из «Кэпиталз». Генменеджер заявил, что клуб хочет немного омолодить состав и в первую очередь рассматривает обмен игроков с крупными контрактами. Кузнецов является четвёртым игроком «Кэпиталз» по величине контракта с кэпхитом в $ 7,8 млн.
«Я думаю, что наша стратегия в период драфта заключалась в том, чтобы совершить сделку. Мы пытаемся заключить сделку, чтобы определить нашу шестёрку лучших форвардов, обменять одного или двух парней. Мы открыты для обменов.
Мы пытались совершить некоторые обмены, но, к сожалению, у нас ничего не вышло. Мы и дальше будем следить за рынком игроков. У нас есть целевой возраст, который мы ищем, и мы сделаем обмен на такого парня», — цитирует Маклеллана RMNB.
Россиянин завершил прошлый сезон с 55 (12+43) очками. Центрфорвард заработал худший в заокеанской карьере показатель полезности — «-26».