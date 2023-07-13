Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид признан лучшим хоккеистом года в НХЛ по версии ESPY Award.

Канадский хоккеист в опросе обошел нападающего "Вегас Голден Найтс" Джонатана Маршессо , форвард "Бостон Брюинз" Давида Пастрняка и одноклубника Пастрняка голкипера Линуса Улльмарка.

Ранее Макдэвид стал обладателем приза «Харт Мемориал Трофи» по итогам минувшего сезона.

Форварда в минувшем сезоне в регулярном чемпионате набрал 153 очка (64 гола и 89 передач) в 82 матчах.