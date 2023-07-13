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Коннор Макдэвид стал лауреатом премии ESPY как лучший игрок НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал лауреатом премии ESPY как лучший игрок НХЛ, сообщает ESPN.

Коннор Макдэвид стал лауреатом премии ESPY как лучший игрок НХЛ
© Чемпионат.com

Ежегодная премия за выдающиеся достижения в области спорта (ESPY) — это награда, которая присуждается американской вещательной телевизионной сетью ABC и ESPN для признания индивидуальных, командных и других спортивных достижений в течение календарного года, предшествующего данной ежегодной церемонии.

С момента создания шоу в 1993 году до 2004 года победители премии ESPY выбирались только фанатами путём голосования. С 2004 года в голосовании стали принимать участие спортивные обозреватели, телеведущие, спортивные руководители и спортсмены.

Макдэвид завоевал четыре индивидуальные награды по итогам сезона-2022/2023: «Морис Ришар Трофи», «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи».

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