Яшкин: мог оказаться в «Ак Барсе» уже в прошлом сезоне

«Год назад получился такой момент, что одновременно со мной в Казань приглашали и Сашку Радулова. И с ним начали разговаривать гораздо раньше, чем со мной. Я находился под таким впечатлением, что «Ак Барс» в первую очередь хотел с Радуловым разобраться, договорятся ли с ним или нет. При этом я понимал, что у клуба практически не осталось денег под потолком зарплат. Так что моё решение даже не требовалось.



Наше идеальное звено с Кагарлицким и Шипачёвым? Идеального не бывает. Всё равно нужно время, чтобы притереться. И разные матчи бывают. В каких-то командах подходит стиль, чтобы у нашего звена был успех. А в каких-то клубах этого добиться сложнее. Так что посмотрим, мы с ребятами уже два года не играли друг с другом. Но химия никуда не пропала. Верю, что всё у нас получится здорово», — цитирует Яшкина «Матч ТВ».