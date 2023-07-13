Назаров прокомментировал желание Лайпсика и Менелла получить паспорта РФ

«Брендан Лайпсик и Бреннан Менелл совершили абсолютно грамотный ход. Мы видим, как к нам относятся на международной спортивной арене, в том числе хоккейной. Лайпсик и Менелл делают правильный хайп, они не выдающиеся, но хорошие квалифицированные канадский и американский игроки. Если Лайпсик и Менелл получат паспорта граждан России, то, помимо контрактов, нужно в виде поощрения дать им провести несколько игр за нашу сборную. Может быть, у них появятся последователи, что в нынешней ситуации нам точно не помешает.



Говорят, что СКА специально натурализовывает Лайпсика, чтобы законно получить четвёртого легионера в состав? Это глупость, у главного тренера Романа Ротенберга и без этого хватает хоккеистов. У армейцев мощная конкуренция, для таких хитростей попросту нет смысла. Уже даже Евгений Кетов перешёл на тренерскую должность, хотя, по моим расчётам, он мог играть ещё лет пять, физическая форма позволяла. Будем следить за Кетовым-тренером, Женя идёт по моим стопам, я тоже достаточно рано закончил профессиональную карьеру и перешёл на тренерскую работу», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.