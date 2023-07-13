Агент рассказал о требованиях Никиты Гусева в поиску новой команды в КХЛ

Юрий Николаев, агент нападающего Никиты Гусева, рассказал о будущем своего клиента. Ранее сообщалось, что 31-летний россиянин ведет переговоры с московским «Динамо».

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«Все без изменений, мы хотим команду из московского региона. Совсем скоро решим все вопросы с контрактом. На следующей неделе, возможно, сделаем окончательное решение», — приводит слова Николаева Sport24.

Никита Гусев последние два сезона играв в СКА. Он пропустил три последних матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ с ЦСКА. В СМИ сообщалось, что его отстранение связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению алкогольных напитков».

В итоге СКА уступил ЦСКА со счётом 2-4 в серии и в пятый раз кряду вылетел в финале Западной конференции.