Агент рассказал о требованиях Никиты Гусева в поиску новой команды в КХЛ
Юрий Николаев, агент нападающего Никиты Гусева, рассказал о будущем своего клиента. Ранее сообщалось, что 31-летний россиянин ведет переговоры с московским «Динамо».
«Все без изменений, мы хотим команду из московского региона. Совсем скоро решим все вопросы с контрактом. На следующей неделе, возможно, сделаем окончательное решение», — приводит слова Николаева Sport24.
Никита Гусев последние два сезона играв в СКА. Он пропустил три последних матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ с ЦСКА. В СМИ сообщалось, что его отстранение связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению алкогольных напитков».
В итоге СКА уступил ЦСКА со счётом 2-4 в серии и в пятый раз кряду вылетел в финале Западной конференции.
В нынешнем сезоне Никита Гусев провёл 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (23+26) очков по системе «гол+пас». В плей-офф он в 13 матчах отметился 12 (5+7) очками за результативность.