Сергей Гимаев возглавил Департамент КХЛ по взаимодействию с игроками

«В рамках реализации новой Стратегии развития КХЛ создан Департамент по взаимодействию с игроками клубов лиги. Одним из пунктов новой Стратегии КХЛ является блок «Спортсмены», в целях которого налаживание коммуникации лиги и игроков для решения актуальных вопросов, в том числе с точки зрения совершенствования контрактной системы; организация высоких стандартов условий для игроков в каждом клубе, медийное продвижение и образовательные программы для игроков.



В лиге создан Департамент по взаимодействию с игроками клубов КХЛ, руководителем которого стал известный хоккеист, а ныне эксперт Сергей Гимаев», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.