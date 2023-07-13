Как стало известно «Чемпионату», защитник Динар Хафизуллин подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым». Ожидается, что соглашение будет подписано сроком на один сезон. Игрок обороны расторг контракт с «Ак Барсом» по обоюдному согласию.

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В предыдущем сезоне 34-летний игрок обороны провёл за «Ак Барс» 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и отметился 10 результативными передачами с показателем полезности «+4». В плей-офф на счету защитника четыре игры без набранных очков с показателем полезности «-3».