Роман Ротенберг представил форму СКА на сезон-2023/2024

«К новому сезону мы обновили дизайн игровых свитеров всех команд системы. Что касается основы, то из года в год СКА отличает запоминающийся и лаконичный дизайн формы. Долгое время игроки выходили на лёд в классических джерси, в год 75-летия клуба мы представили особенную ретроформу, для создания которой взяли за основу свитеры 1987 года, в которых ленинградская команда завоевала вторую бронзу чемпионата СССР. Комплект настолько полюбился как игрокам, так и болельщикам, что было принято решение продолжить выступать в нём.



Кроме того, в СКА уже давно сложилась традиция играть в альтернативных джерси по особым поводам. В январе наши хоккеисты выходят на лёд в свитерах Ленинград в память о страшных годах блокады и в благодарность всем, кто мужественно выстоял в это тяжелейшее для города время.



В феврале ко Дню защитника Отечества мы ежегодно играем в армейском комплекте формы, а также к значимым событиям в жизни клуба выпускаем абсолютно свежие дизайны. Одним из таких стал чёрно-красный комплект, который увидел свет в 2019 году на льду «Газпром Арены» во время второй Зимней Классики, которая собрала рекордное количество болельщиков на трибунах.



В грядущем сезоне мы обязательно продолжим клубную традицию выступать в альтернативных игровых свитерах в памятные и важные даты!», — написал Ротенберг.