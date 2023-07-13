КХЛ нацелена на выравнивание уровня команд к 2026 году
Континентальная хоккейная лига выделила три аспекта для улучшения спортивного продукта к 2026 году, сообщает холдинг «СБК».
1.Содействие выравниванию уровня команд за счёт регулирования зарплатных ведомостей. В сезоне-2022/2023 действовало несколько категорий так называемых льгот, которые не шли в зачёт потолка зарплат. К 2026 году количество таких льгот сократится. Под потолком будут учитываться командные премии и индивидуальные бонусы игроков.
2. Сокращение максимального числа командированных игроков в фарм-клубы в командах с расширенной заявкой с 40 до 15 человек. Данная мера потенциально приведёт к «перераспределению» части игроков между клубами и сокращению разницы в уровне команд.
3. Дальнейшее изменение правил игры для повышения зрелищности матчей. Основными направлениями совершенствования правил будут являться:
— стимулирование атакующего хоккея;
— борьба с пассивными действиями игроков на площадке;
— сокращение числа пауз и задержек игры, ведущие к уменьшению общей длительности матчей.
«В 2026 году КХЛ — это хоккейный продукт, приковывающий внимание болельщиков от первой до последней минуты каждой игры и привлекающий новых зрителей» — говорится в документе Континентальной хоккейной лиги.
Ранее КХЛ на официальном сайте дополнила пункт об изменении ряда правил на будущий сезон. К уже оглашённым изменениям добавился пункт, касающийся игры в большинстве.