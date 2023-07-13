На катках Вашингтона установили логотип «Офис Овечкина»

Логотипы «Офис Овечкина» появились на вашингтонских катках в левом круге вбрасывания. Об этом сообщает пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз».

© пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз»

Информация о том, что логотипы в честь Овечкина появятся на катках столицы США, появилась в январе текущего года. Тогда российский форвард вместе с командой провели тренировку вместе с 800 детьми, которые получили подарки в виде футболок с надписью «Ovi 800».

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.