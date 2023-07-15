Хоккеист НХЛ при задержании угрожал полицейским убийством

The Athletic: арестованный за хулиганство хоккеист Гальченюк угрожал убить полицейских
Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона» Алекс Гальченюк, которого 9 июня арестовали по обвинениям в нападении на частную собственность, хулиганстве, неподчинении и сопротивлении аресту, угрожал во время ареста убить полицейских, передает The Athletic.
Также Гальченюк угрожал семьям полицейских и использовал расистские оскорбления.
Гальченюк стал хоккеистом «Аризоны» в начале июля. Он заключил с клубом двухстороннее соглашение на один сезон.
В 2012 году Гальченюк был выбран третьим номером на драфте клубом «Монреаль Канадиенс». Первый гол в НХЛ он забил 22 января 2013 года в матче против «Флориды Пантерз». В 2013 году Гальченюк стал в составе сборной США бронзовым призером чемпионата мира. В матче за третье место США обыграли в серии буллитов Финляндию.