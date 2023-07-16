«Сент-Луис» подписал контракт с российским нападающим Алексеем Торопченко. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с россиянином рассчитано на два года с зарплатой в $ 1,25 млн в год. Напомним, 20 июля должен был состояться арбитраж по зарплате Торопченко, однако стороны смогли договориться без него. Зарплата по прошлому соглашению россиянина с клубом составляла $ 750 тысяч.