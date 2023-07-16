Экс-хоккеист Рапп посоветовал Тарасенко перейти в "Каролину"

Экс-хоккеист Рапп заявил, что форварду Тарасенко лучше перейти в "Каролину"
Бывший игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Майк Рапп в эфире SiriusXM NHL Network Radio выразил мнение, что российский нападающий Владимир Тарасенко должен перейти в "Каролину Харрикейнз".
"Я думаю, он должен перейти в "Каролину". Как мне кажется, это имеет много смысла. Побороться за Кубок Стэнли и выйти на рынок свободных агентов следующим летом. Я не знаю, почему он не принял предложение "Харрикейнз". Я бы поставил на "Каролину", — сказал Рапп.
В 2012 году Тарасенко перешел из петербургского СКА в "Сент-Луис Блюз" после того, как в 2010 году североамериканский клуб выбрал его под 16-м номером в первом раунде драфта НХЛ.
За "Блюз" Тарасенко выступал десять лет, после чего клуб обменял его в "Нью-Йорк Рейнджерс" в середине сезона-2022/23. В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко забросил 18 шайб и сделал 32 голевые передачи в 69 встречах. 24 июня НХЛ составила топ лучших свободных агентов, Тарасенко был включен в этот список и попал в топ-15, оказавшись на 14-м месте.