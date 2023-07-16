Экс-хоккеист Рапп посоветовал Тарасенко перейти в "Каролину"

"Я думаю, он должен перейти в "Каролину". Как мне кажется, это имеет много смысла. Побороться за Кубок Стэнли и выйти на рынок свободных агентов следующим летом. Я не знаю, почему он не принял предложение "Харрикейнз". Я бы поставил на "Каролину", — сказал Рапп.