ESPN включил Тарасенко в топ лучших свободных агентов НХЛ
ESPNESPN включил российского форварда Владимира Тарасенко в топ лучших свободных агентов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Тарасенко сказал после сезона, что с нетерпением ждет возможности впервые в НХЛ попробовать себя на рынке свободных агентов. Его ожидания не совпадали с пейзажем ограниченного потолка зарплат, в который он попал. Появлялись сообщения, что он был близок к переходу в "Каролину", которая могла бы использовать игрока в топ-6, но переговорный процесс "перезагрузили" со сменой агента", — говорится в сообщении.
В 2012 году Тарасенко перешел из петербургского СКА в "Сент-Луис Блюз" после того, как в 2010 году североамериканский клуб выбрал его под 16-м номером в первом раунде драфта НХЛ. За "Блюз" Тарасенко выступал десять лет, после чего клуб обменял его в "Нью-Йорк Рейнджерс" в середине сезона-2022/23.
В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко забросил 18 шайб и сделал 32 голевые передачи в 69 встречах. 24 июня НХЛ составила топ лучших свободных агентов, Тарасенко был включен в этот список и попал в топ-15, оказавшись на 14-м месте.