ESPN включил Тарасенко в топ лучших свободных агентов НХЛ

"Тарасенко сказал после сезона, что с нетерпением ждет возможности впервые в НХЛ попробовать себя на рынке свободных агентов. Его ожидания не совпадали с пейзажем ограниченного потолка зарплат, в который он попал. Появлялись сообщения, что он был близок к переходу в "Каролину", которая могла бы использовать игрока в топ-6, но переговорный процесс "перезагрузили" со сменой агента", — говорится в сообщении.